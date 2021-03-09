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تمكين المرأة اقتصاديا هدف رئيسى لـ"حياة كريمة" فى تطوير القرى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:00 ص
تمكين المرأة اقتصاديا هدف رئيسى لـ"حياة كريمة" فى تطوير القرى.. اعرف التفاصيل مبادرة حياة كريمة
كتبت إيمان علي

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تضع الدولة المصرية ضمن أولوياتها، العمل على تمكين المرأة اقتصاديا فى كافة المبادرات التى تعمل عليها للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى، وتترجم ذلك بشكل رئيسى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل من خلال قطاعاتها المختصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف وإشراكها بخطة التنمية.

كما تأتى نسبة ارتفاع المرأة المعيلة كمعيار رئيسى فى اختيار القرى الأولى لتنفيذ المبادرة فيها، بجانب نسبة الفقر والأمية، وبالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، نرصد أبرز ما تم فى هذا الصدد بشأن المبادرة الرئاسية ودعم المرأة :

- استفادة 131 ألف سيدة بأسرهم بدعمهم بمشروعات صغيرة

- إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر

- إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة 

- صندوق تحيا مصر أعلن دعم المرأة المعيلة بـ19868 مشروع متناهى الصغر بتمويل بلغ 330 مليونًا

- زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، وورش التدريب

- يستهدف الوصول لـ4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة، والذى يتم توجيه الأكثر منه إلى المناطق الأكثراحتياجا مع دعم المرأة

- تتواصل الجهود لبحث آليات التوسع فى دعم المرأة بقرى الريف


مجلس النواب

الحكومة

دعم المرأه

التمكين الاقتصادى للمرأة

حياه كريمه

الاقتصاد

الريف المصرى

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