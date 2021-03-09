اليوم السابع
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تفاصيل لقاء وزير الرى والمطرب محمد منير ومناقشة دور الفن فى التوعية وترشيد المياه

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:52 م
تفاصيل لقاء وزير الرى والمطرب محمد منير ومناقشة دور الفن فى التوعية وترشيد المياه وزير الري والفنان محمد منير
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الفنان محمد منير بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمشرف على الأمن وذلك لمناقشة دور ومساهمة الفن فى تكثيف حملات التوعية لترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

 
وزير الري والفنان محمد منير
وزير الري والفنان محمد منير

تناول اللقاء الحديث حول ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، و التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها و استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائى بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع .

اجتماع وزير الري مع الفنان محمد منير
اجتماع وزير الري مع الفنان محمد منير
 
ووضعت وزارة الرى عدد من الأسس والإجراءات التى تضمن توجيه الرسالة الإعلامية بين الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

ويتم تنفيذ برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين روابط مستخدمى المياه والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.


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