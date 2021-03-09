تغريدة بمناسبة يوم المرأة تفتح باب الهجوم على مرشح مكسيكى متهم بجرائم أخلاقية

فاطمة شوقى

آثارت تغريدة تهنئة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حملة هجوم ضد مرشح مكسيكى، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما شارك رواد الموقع تهم من بينها اغتصاب قاصر، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "صول دي مكسيكو" المكسيكية.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كتب المرشح لمنصب حاكم ولاية جيريرو، مورينيستا فيليكس سالجادو: "احترامى وإعجابى بنساء ولايتنا والمكسيك والعالم بأسره..عاشت النساء"، لتبدأ حملة ملاحقة بالاتهامات وبمقدمتها اغتصاب قاصر و5 جرائم جنسية آخرى بحق سيدات.



تغريدة المرشح المكسيكي

وتقدم حزب المواطنين المكسيكي بشكوى ضد "فيليكس" أمام المحكمة الانتخابية مطالباً بحظر ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل، والتي يسعي من خلالها للترشح على منصب حاكم ولاية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها الثلاثاء، إن فيليكس مرشح مثير للجدل، ينتمى لحركة "التجديد الوطني"، وتم إعلان ترشيحه نهاية ديسمبر الماضي ما خلف حالة من الهجوم والانتقادات وذلك بسبب اتهامه باغتصاب قاصر في عام 1998 وإساءة معاملة صحفي في عام 2016، كما ندد العديد من نواب حزبه بأنه متهم بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد 5 نساء".

ارتفعت شعبية الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى 66 % مقارنة بـ63% أغسطس في 15 ولاية تجرى فيها انتخابات العام المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "ال فاينانسيرو" المكسيكية.

وكانت الولايات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في شعبية لوبيز أوبرادور هي ميتشواكان وكيريتارو وتشيهواهوا. وفي الاستطلاع السابق، سجلت هذه الولايات الثلاث أدنى معدلات تأييد للرئيس، وتم إجراء الاستطلاع على المستوى الوطنى عبر الهاتف بمشاركة 6010 مكسيكيين في الفترة بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر الماضى.