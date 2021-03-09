تعرف على مشروعات تطوير مركز ساحل سليم فى أسيوط.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتى تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وهو ما يظهر جلياً فى البدء الفعلى فى تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار فى بيان إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشى على أرض الواقع خاصة بمركز ساحل سليم والقرى التابعة له، الذى تم اختياره ليكون نموذجاً للتنفيذ الفعلى على أن يتم تنفيذه فى باقى مراكز المحافظة الآخرى.

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تطوير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، لافتاً إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد الشوارع والطرق بالأحياء والمدن على مستوى المحافظة طبقاً للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقاً وذلك لتسهيل الحركة والانتقال فى هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز وربط القرى التابعة لها، مشيراً إلى اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الإنتهاء من رصف طريق (القوصية/السراقنا) التابع لمركز القوصية ضمن خطة الرصف للعام المالى 2020/2021 لافتاً إلى المتابعة المستمرة والتواجد الميدانى من قيادات المحافظة وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية لأعمال ومراحل الرصف التى تمت ضمن أعمال إعادة الرصف بطريق السراقنا بطول 3.4 كم بطريق مدينة القوصية/الدير المحرق المعروف باسم طريق السراقنا الأوسط والذى يخدم قرى الغرب بمركز القوصية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال فى المواعيد الزمنية المحددة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التى تساعد فى عمليات التنمية التى يجرى تنفيذها.

مشروعات تطوير ساحل سليم



السكرتير المساعد يتفقد مشروعات تطوير ساحل سليم