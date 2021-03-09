تعرف على خريطة فعاليات "بور سعيد عاصمة الثقافة المصرية" خلال شهر مارس

بورسعيد - محمد عزام

حصل "اليوم السابع"، على برنامج فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، خلال شهر مارس والتى انطلقت منذ بداية الشهر على أن تستكمل غد الثلاثاء بافتتاح مركز تنمية المواهب بتخصصات "المسرح، الباليه، الأدب، الموسيقي، والفنون التشكيلية"، وذلك بقصر ثقافة المحافظة.

وقال محمد الدسوقى - المستشار الثقافى لمحافظ بورسعيد، إن الفعاليات تستمر على مدار الأشهر القادمة ولنهاية العام، مضيفاً أن مسرح المركز الثقافى يستقبل فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة لبيت الفنى للفنون الشعبية بقطاع الإنتاج الثقافي، أيام "11، 12، 13" مارس الجاري.

وأكد "الدسوقي"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ستقام ورشة تدريب فى مجال النسرح للدكتور مدحت الكاشف بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وذلك فى قصر ثقافة بورسعيد، أيام " 12، 13، 14" مارس.

وأوضح، أن مسرح قصر الثقافة يستقبل أيام" 15، 16، 17، 18" مارس، العرض المسرحى "ريسايكل" لفرقة الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، لافتا إلى أن أيام 19، 20 مارس تُعقد ندوة عن الفن الشعبى للدكتور محمد شبانه، كما يستقبل مسرح قصر الثقافة عرض راقص بمبوطى للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وتُعقد ورشة تدريب "سيناريو" فى مجال السينما وفيلم قصير من مشاريع طلبة معهد السينما، والتابعة للمعهد العالى للفنون المسرحية، وذلك فى قصر ثقافة بورسعيد أيام 19، 20، 21 مارس، على أن تُعقد ندوة بعنوان أثر فن السمسمية على تشكيل الوعى لدى أهالى منطقة القناة للمجلس الأعلى للثقافة.

ويستقبل مسرح المركز الثقافى الترفيهى أيام 24، 25، 26، 27 من مارس، العرض المسرحى "سيد درويش"، لفرقة البيت الفنى للفنون الشعبية بقطاع الإنتاج الثقافي.