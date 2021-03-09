تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو.
-البطاطس 4 جنيهات.
-البصل بـ 5 جنيهات الأبيض.
-البصل الأحمر 7 جنيهات.
-الكوسة 6.5 جنيه للكيلو.
-الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيهات.
-الجوافة 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات للكيلو.
-الفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
-الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
-الليمون 21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 24 جنيها.
- التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
- اليوسفى 9 جنيهات.
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 9 جنيهات.
- البرتقال بسرة 7.5 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة