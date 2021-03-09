اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، 9-3-2021، حيث سجلت أسعار السمك البورى 1 بسوق العبور تتراوح 42-50 جنيها للكيلو ، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.
 
وتراوحت أسعار البلطى المزارع " 1 " 17-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصناف من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو.
 
وسجلت أسعار القشر بياض، بين 70-100جنيها للكيلو ، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

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