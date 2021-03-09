تطوير ميادين السويس يعيد الجمال لعروس البحر الأحمر.. صور

السويس- سيد نون

انتهى اللواء عبدالحميد صقر، محافظ السويس، من تطوير 11 ميدانا بجميع الأحياء، لتعاد للمحافظة بريقها، ويتم إبراز معالمها بشكل جمالى، وتم تطوير ميادين الأحياء، ومنهم ميدان مصر بمنطقة الزراير وميدان الترعة وميدان كلية الطب بمساكن التعاونيات ومنطقة المحروسة بالملاحة بحى السويس، ميدان الغريب وميدان الأربعين.

الميادين الجديدة بالمحافظة، حملت روح المدينة وبرزت معالم المحافظة المختلفة، ومن بينهم من يبرز به معالم الشواطئ ومياه خليج السويس وتاريخ المحافظة.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إنه تم إنشاء وتطوير أكثر من 11 ميدانا بأحياء المحافظة، وأنه خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ خطة عمل لتطوير الميادين بالمحافظة، وتم الاستعانة متخصصين فى تصميم الميادين الجديدة.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير داخل جميع شوارع الأحياء بالمحافظة، سواء بإنشاء طرق أو رفع كفاءة من أجل أن نشاهد جميعا المحافظة أفضل بشكل مستمر.

ومن بين الميادين بمحافظة السويس التى شهد تطويرها وإنشاء ميدان لها مجهود وعمل هو ميدان مصر بمنطقة الزراير، الذى ظل سنوات طويلة لا يمتد له العمل بسبب اعتقاد السكان انه يوجد شيخ مدفون داخل المقام بالميدان.

كان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، قد أصدر تعليمات بتطوير ميدان الزراير بحى الأربعين، وكانت العقبة هو وجود مقام داخل الميدان لم يتم إزالتها من مكانها منذ أكثر من 20 عام وهو ضريح لشيخ مجهول، ليتخذ المحافظ القرار بإزالة الضريح ليتفاجأ الجميع انه لا يوجد أى شئ داخل المقام ولا يوجد شيخ، ليتم بعد ذلك إنشاء ميدان رائع جديد هو ميدان مصر.



امام كلية الطب



منطقة الغريب