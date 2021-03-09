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تجديد حبس سيدة 15 يوما لاتهامها بقتل طفلتها بسبب خلافات مع زوجها بالجيزة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:42 م
تجديد حبس سيدة 15 يوما لاتهامها بقتل طفلتها بسبب خلافات مع زوجها بالجيزة محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل متهمة بقتل طفلتها بإلقائها فى ترعة المريوطية، للانتقام من زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة الطفلة عقب استخراج جثمانها من ترعة المريوطية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل لاتهامها بالتخلص من طفلتها بترعة المريوطية في الهرم، ومحاولة اتهام زوجها بقتلها بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل يتهم فيه زوجته بقتل طفلتهما الرضيعة، بإلقائها في ترعة المريوطية، بسبب خلافات أسرية، ومحاولتها توجيه الاتهام له بقتلها للانتقام منه.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين مقدم البلاغ وزوجته، وأنها استعانت بشقيقها وعمها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والعثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


خلافات زوجية

جرائم القتل

جريمة قتل

مديرية أمن الجيزة

عقوبة القتل

اخبار الحوادث

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