تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لـ8 يونيو المقبل

كتب: عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء، نظر قضية يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق فى قضية "فساد الجمارك"، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، للمرافعة.

كما صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.

وكانت محكمة الجنايات، عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.