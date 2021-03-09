اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لـ8 يونيو المقبل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:52 م
تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لـ8 يونيو المقبل يوسف بطرس غالى المتهم فى قضية فساد الجمارك-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء، نظر قضية يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق فى قضية "فساد الجمارك"، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، للمرافعة.
 
كما صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
 
وكانت محكمة الجنايات، عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
 

يوسف بطرس غالي

فساد الجمارك

تأجيل القضية

محاكمة يوسف بطرس غالي

دفع قيمة التصالح

يونيو القادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة