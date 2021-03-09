اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة متهم بحيازة وترويج الحشيش فى حلوان لجلسة 11 مارس

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:36 م
تأجيل محاكمة متهم بحيازة وترويج الحشيش فى حلوان لجلسة 11 مارس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية،  اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهم بحيازة وترويج مخدر الحشيش بحلوان لجلسة 11 مارس.

 
وأسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بدائرة قسم حلوان بقصد الاتجار.
 
وأوضح معاون مباحث قسم حلوان، أن تحرياته السرية أثبتت قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبضبط المتهم وخلال تفتيشه، عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

 


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

قسم حلوان

تعاطى المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة