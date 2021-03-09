تأجيل محاكمة متهم بحيازة وترويج الحشيش فى حلوان لجلسة 11 مارس

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بدائرة قسم حلوان بقصد الاتجار.

وأوضح معاون مباحث قسم حلوان، أن تحرياته السرية أثبتت قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبضبط المتهم وخلال تفتيشه، عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.