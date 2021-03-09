بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أوضاع المرأة اقتصاديا وسياسيا بالإنفو جراف

كتب: مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أستعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات، حيث أظهرت البيانات وفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان في الأول من يناير 2021 بلغ عدد السكان المصريين بالداخل "101مليون نسمة" مثلت الإناث منهم 48.5 مليون نسمة.

ورصدت بيانات الإحصاء بالإنفو جراف، أن نسبة النوع بلغت 106.1% "أي أن هناك 106.1 ذكر لكل 100 أنثى"، بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75.9سنة مقابل 73.4 سنة للذكور عام 2021.



العمر المتوقع عند الميلاد

وحصلت المرأة، على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وحصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان "نظام التعيين 14سيده، 148سيده بنظام الانتخاب" أى تمثل 27% في مجلس النواب.

وبلغت مساهمة المرأة، في قوة العمل 14.3% من اجمالي قوة العمل "15سنة فأكثر" مقابل67.4% للرجال، وبلغ معدل البطالة للإناث 17.7% مقابل 6% للذكور.

وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11.8% مقابل 63.4% للذكور.

بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 88% مقابل 65% للذكور.

بلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71.4% مقابل 40.2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 69.4 % مقابل 34% للذكور.

بلغت نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 37.5% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 33.5%، أما نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 25.9%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.6%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13.6%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1.5%.



نسبة الاناث المشتغلات

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى 2019/2020، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48.7% مقابل 51.3% للذكور.



نسبة المساهمة في قوة العمل

وتباينت نسب القيد الإجمالى للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:

مرحلة التعليم قبل الابتدائي 28.9%.

المرحلة الابتدائية 104.3%.

المرحلة الإعدادية 96.5%.

الثانوي العام 36%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.3%، زراعى1.2%).

بلغ معدل التسرب في عامي (2017/2018 - 2018/2019) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0.3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 2.6% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 2.8% للذكور فى نفس العام.

وفي مجال التمكين الاقتصادي

برنامج أدها وأدود واستهدفت حوالى 248 مستفيدة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية.

مبادرة القطن المصرى من الزراعة إلى الحصاد الذى استهدف 191 سيده من الرائدات الريفيات.

خدمات تسويقية وجلسات إرشاد لصاحبات المشروعات الصغيرة وصل إجمالي المستفيدات منها 174 سيده وجمعية.

برنامج الادخار والإقراض الرقمي من خلاله يتم نشر ثقافة استخدام المحفظة الإليكترونية على الهواتف المحمولة والذى استهدف 150 سيدة مقسمة إلى خمس مجموعات كل مجموعة 30 سيده.

وفي مجال التمكين الاجتماعى

بناء قدرات الرائدات الريفيات حيث استهدف 480 رائدة.

استخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، توثيق عقود زواج وسواقط القيد) لـ103593 سيده مستهدفة.

حملة مصر أرض المحبة والسلام استهدفت 2000 مستفيدة لدعم أواصر السلام والمحبة بين أبناء المحافظة .

حملة بلدي أمانة التي استهدفت 4418233 حيث تهدف إلى التوعية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.

وفي مجال الحماية

برامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات، حيث تم تدريب 684 من أعضاء الهيئة القضائية، 78 من أعضاء الطب الشرعى، 57 من ممثلي الجمعيات الأهلية، 33 من الإعلامين.

دعم مكتب شكاوى المرأة لاستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعى القانوني للمرأة.

حملة احميها من الختان التي استهدفت 3583453 مستفيدة.