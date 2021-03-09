"بلومبرج": أوروبا مستعدة لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية

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أفادت وكالة (بلومبرج) الأمريكية بأن قادة الاتحاد الأوروبي على استعداد لتأكيد التزامهم بفرض ضريبة من جانب واحد على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة؛ إذا فشلوا في التوصل لاتفاق على إطار عالمي مع شركائهم، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول منتصف العام الجاري.

وجاء في وثيقة مبكرة لبيان مشترك اطلعت عليه (بلومبرج) أن القادة الأوروبيين سيشددون على ضرورة التصدي للتحديات الضريبية التي نشأت نتيجة رقمنة الاقتصاد وذلك خلال قمة من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحسب الوثيقة التي لا تزال عرضة للتعديل، سيؤكد القادة استعدادهم على المضي قدمًا إذا لم يتم التوصل إلى حل عالمي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه بسبب الإحباط الناجم عن بطء وتيرة التقدم في المحادثات الدولية، بشأن قواعد الأرباح الخاضعة للضريبة، خططت عدة دول أوروبية أو فرضت بالفعل رسومًا على إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة "فيسبوك" و"ألفابت" و"جوجل".

وأوضحت بلومبرج أن ما يسمى بضرائب الخدمات الرقمية أثار خلافًا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى فرض عقوبات انتقامية على عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وبحسب "بلومبرج"، فقد فشلت الجهود السابقة في التوصل إلى توافق في الآراء داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض رسوم مماثلة؛ حيث أصرت بعض الدول على أن الاتحاد يجب أن يعطي أولًا مزيدًا من الوقت للمفاوضات الدولية فيما يخص القواعد الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.