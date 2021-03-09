بريطانيا تعلن تلقى ثلث مواطنيها لقاحات كورونا وتراجع الوفيات

ندى سليم

قالت السلطات الصحية البريطانية إن ما يقرب من ثلث البريطانيين البالغين فى المملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، طبقا لما ورد فى صحيفة مترو.



ثلث البالغين ببريطانيا يتلقون لقاحات كورونا

وأكدت المؤشرات الأولى تراجع معدلات الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا، إلى أدنى مستوى يومى لها منذ خمسة أشهر، على أن يتم بدء طرح اللقاح لصالح الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و59 عاما.

فى حين صرح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن أكثر من 22.3 مليون شخص تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح، بالإضافة إلى تلقى 1.1 مليون الجرعة الثانية، يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه تسجيل 65 حالة وفاة فقط بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم مسجل فى المملكة المتحدة منذ أكتوبر الماضى.

وبرغم تراجع معدلات الوفيات اليومية إلا أن "جونسون" أكد عدم اتخاذ أى إجراءات حول تخفيف قيود الإغلاق التى تم فرضها مسبقا، نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس حتى الوقت الراهن.

وقال جونسون إن زيادة خطر انتقال العدوى أمر "حتمى" عند فتح المدارس مرة أخرى، لكنه شدد على أهمية تعليم الأطفال فى الفصل مرة أخرى.

وأضاف أن حملات التطعيمات مستمرة وفقا لخريطة محددة، حيث لدينا شخص تلقى التطعيمات من كل 4 أشخاص، مؤكدا أن الشهور القادمة ستشهد ارتفاع وتيرة الحملات حتى يصل لأكبر عدد من المواطنين، والتى ستسهم أيضا فى السيطرة على الفيروس.