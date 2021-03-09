اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بريطانيا تعلن تلقى ثلث مواطنيها لقاحات كورونا وتراجع الوفيات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:55 م
بريطانيا تعلن تلقى ثلث مواطنيها لقاحات كورونا وتراجع الوفيات لقاحات فيروس كورونا
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الصحية البريطانية إن ما يقرب من ثلث البريطانيين البالغين فى المملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، طبقا لما ورد فى صحيفة مترو.

 

ثلث البالغين ببريطانيا يتلقون لقاحات كورونا
ثلث البالغين ببريطانيا يتلقون لقاحات كورونا

وأكدت المؤشرات الأولى تراجع معدلات الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا، إلى أدنى مستوى يومى لها منذ خمسة أشهر، على أن يتم بدء طرح اللقاح لصالح الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و59 عاما.

فى حين صرح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن أكثر من 22.3 مليون شخص تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح، بالإضافة إلى تلقى 1.1 مليون الجرعة الثانية، يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه تسجيل 65 حالة وفاة فقط بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم مسجل فى المملكة المتحدة منذ أكتوبر الماضى.

وبرغم تراجع معدلات الوفيات اليومية إلا أن "جونسون" أكد عدم اتخاذ أى إجراءات حول تخفيف قيود الإغلاق التى تم فرضها مسبقا، نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس حتى الوقت الراهن.

وقال جونسون إن زيادة خطر انتقال العدوى أمر "حتمى" عند فتح المدارس مرة أخرى، لكنه شدد على أهمية تعليم الأطفال فى الفصل مرة أخرى.

وأضاف أن حملات التطعيمات مستمرة وفقا لخريطة محددة، حيث لدينا شخص تلقى التطعيمات من كل 4 أشخاص، مؤكدا أن الشهور القادمة ستشهد ارتفاع وتيرة الحملات حتى يصل لأكبر عدد من المواطنين، والتى ستسهم أيضا فى السيطرة على الفيروس.


فيروس كورونا

كورونا فيروس

اخبار كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:34 ص

الصين تصدر شهادات تطعيم ضد كورونا للراغبين فى السفر

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:00 ص

صور.. العالم هذا الصباح.. سكان أمريكا الأصليون يتضامنون مع جورج فلويد بأزياء تعبر عن ثقافتهم.. 30 ألف شريط ملون تكريمًا لضحايا فيروس كورونا في فلوريدا.. سنغافورة تبني مزارع شمسية عائمة لمكافحة تغير المناخ

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:00 ص

"بيلد" الألمانية: برلين تخسر الآلاف من طاقم التمريض منذ جائحة كورونا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:31 ص

باكستان تسجل 1353 حالة كورونا جديدة والهند تتجاوز الـ15 ألف

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:35 ص

"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم سجلت 117 مليونا و132 ألفا و454 حالة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة