بدء تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات المنيا الجامعية بلقاح كورونا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، إنه فى إطار توجه القيادة السياسية بالدولة المصرية وحرصها على وضع خطة شاملة للوقاية من فيروس كورونا، وحماية أطقمها الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة الصحة، بدأت جامعة المنيا المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا بمستشفياتها الجامعية، مستهدفة جميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية، على أن يكون الأولوية للتطعيم للأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل، ووحدات العزل بجميع المستشفيات اختيارياً، وبإشراف وحدة مكافحة العدوى التى تقوم بمتابعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتلقى التطعيمات التابعة لوزارة الصحة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تلقى التطعيم.

بدأت الأطقم الطبية والتمريضية والإداريين والعمال بالمستشفيات الجامعية فى تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، على أن يتوالى تباعا تطعيم كل الأطقم الطبية.

وقال الدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب بجامعة المنيا، وأول من تلقى التطعيم، إن التطعيم واجب قومى لمحاصرة هذا الوباء والتخفيف من شدته، وأحد وسائل الحماية من العدوى، مؤكداً بأن التطعيم آمن، وأعراضه الجانبية طفيفة ومحدودة تنتهى بعد فترة قصيرة من تلقى التطعيم، مشيرا إلى أن من يتلقى التطعيم يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعى مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى لا يجب أن يتخلى عنها أو يتهاون بها.



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