باكستان تسجل 1353 حالة كورونا جديدة والهند تتجاوز الـ15 ألف

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سجلت باكستان 1353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 593 ألفا و453 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و281 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 563 ألفا و823 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 16 ألفا و349 حالة نشطة.

وأما الهند، فسجلت 15 ألفا و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد لــ 11 مليونا و244 ألفا و789 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 77 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و930 شخصا.

وأفادت بأن 16 ألفا و596 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و899 ألفا و394 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 187 ألفا و462 شخصا.