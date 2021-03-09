المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة، على فحص أسلحة نارية وذخيرة تم ضبطها بحوزة عاطل فى الجيزة؛ لكتابة تقرير وافٍ عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وقررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية في العياط.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار بالأسلحة النارية في العياط، وضبط بحوزته 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط، تورط عاطل في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.