اليوم السابع
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المعمل الجنائى يجرى معاينة لتقدير خسائر حريق مخزن أخشاب حدائق القبة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:16 م
المعمل الجنائى يجرى معاينة لتقدير خسائر حريق مخزن أخشاب حدائق القبة حريق مخزن أخشاب حدائق القبة
كتب عبد الرحمن سيد

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انتقل رجال المعمل الجنائى لموقع حريق مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، لتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق، والوقوف على الأسباب النهائية حول اندلاع النيران في المخزن والتسبب في وفاة سيدة وطفلتيها وإصابة زوجها وطفل آخر، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق فى كميات من الأخشاب، ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار، وتمت السيطرة عليه.

 


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