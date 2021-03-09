المشدد 5 سنوات لتاجر فراخ بتهمة مقاومة السلطات فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، محمد فتحى شوك، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 14658 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق ليوم 27 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد أثناء تواجد النقيب "أحمد فرج" ضابط شرطة بقسم أول الزقازيق، بديوان القسم، لأداء مهام عمله وأثناء قيامه بأعمال التفتيش الوقائي للمتهمين عقب عرضهم على النيابة العامة، قام المتهم 27 سنة تاجر فراخ، مقيم كفر الزقازيق البحرى، بدفعه ونزع السلاح خاصته مشهرا إياه صوبه، فتمكن من الإمساك به بيده فأطلق المتهم عيار نارى طلقة استقرت أرضا وتمكن من السيطرة عليه وضبطه وانتزاع السلاح النارى من يده.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تهمة مقاومة السلطات واستعمال القوة مع موظف عمومى، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.