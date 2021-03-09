اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعامل حاول حرق طفل رفض شراء كارت شحن له بالشرقية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:04 ص
المشدد 10 سنوات لعامل حاول حرق طفل رفض شراء كارت شحن له بالشرقية المستشار سلامة جاب الله
الشرقية -فتحية الديب

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قضت  محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بمصنع حلويات أشعل النيران فى طفل، محدثا به إصابات متعددة، لرفض الأخير شراء كارت شحن، بالسجن  المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 21199 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق،  بلاغا من أسرة الطفل" ا ا ف" 15 سنة عاما تتهم  فيه" ك ع ع"20 سنة عامل بمصنع حلويات  مقيم مركز الزقازيق، بسكب مادة مشتعلة عليه.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، إلى صحة الواقعة، وأنه أثناء تواجد المجنى عليه رفقة المتهم طلب منه شراء كارت شحن فأجابه بالرفض، وعلى أثر ذلك قام المتهم بسكب مادة مشتعلة " بنزين" على جسد المجنى عليه مشعلا النيران به، محدثا إصابته بحروق بنسبة 20 % حول الرقبة والصدر.

تم القبض على المتهم، نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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الشرقية

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