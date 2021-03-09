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القبض على عنصر إجرامى يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة بدمياط

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:52 ص
القبض على عنصر إجرامى يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة بدمياط حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط اتجار (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) فى الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، تم استهدافه وضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (2 بندقية خرطوش- 4 فرد خرطوش محلى الصنع- عدد من الطلقات لذات العيار)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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