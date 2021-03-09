القابضة المعدنية تعتمد 7.4 مليون جنيه لتجربة تركيز خام الحديد بشراكة أوكرانية

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أنه تم فتح اعتماد بقيمة 472 ألف دولار نحو 7.4 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ التجربة نصف الصناعية لتركيز خام الحديد بمعرفة شركة فاش ماش الأوكرانية.

أضاف وائل يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه سبق ووقعت الشركة القابضة المعدنية اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية ، للقيام بعملية تركيز خام الحديد مع إنشاء مصنع مكورات جديد، وذلك في الواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه.

أوضح وائل يوسف، أن هدف المشروع هو إضافة قيمة مضافة أعلى على التصنيع ومكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائي في مصر وخارجها، كما تستخدم في الأفران العالية في عدد من الدول، موضحا أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل يتم في المرحلة الأولى بناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم الغرابى في الواحة البحرية ومن المقدر الانتهاء منها في 19 شهرا بتكلفة اجمالية نحو ‏675,000 دولار لإعداد دراسة جيولوجيا كاملة، للمناجم والوقوف بدقة على رصيدها من الخام وتركيزه وتركيبته الجيولوجية.

يشار إنه بحسب خطة القابضة المعدنية ، ستنتهي المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى كاملة وبالتالى اتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما في مرحلة إقامة مصنع لتركيب الخام بالواحة بتكلفة متى تقارب 35 مليون دولار، و بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا، كما نجحت المفاوضات في قيام الطرف الأوكراني بالمشاركة في المرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال من خلال شركة ذات غرض خاص، وباتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقا.

أما المرحلة الثالثة، فيمكن أن تبدأ بالتوازي مع المرحلة الثانية وبعد ثبوت جدوى مشروع التركيز وتهدف إلى إقامة مصنع المكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتحديد مع الشركات المستهلكة لها والمستوردة لها بالعملة الصعبة، وذلك بتكليف تقارب 65 مليون دولار بانتاجية تصل إلى حوالي مليون طن مكورات سنويا، وقد صرح الفريق الأوكراني أن تركيز الحديد نسبة 67% يمكن الوصول إليها نظريا باستخدام منجم الجديدة بالواحة وهو المنجم الأعلى تركيز.

علما بأن استهلاك مصانع القوس الكهربائي في مصر للمكورات يزيد عن 9 ملايين طن سنويا، وأن الجانب الأوكراني أثبت من خلال الدراسات الأولية إمكانية الوصول إلى تركيز بنسبة 62% بما يمكن خلطة بنسبة تصل إلى 10%، واستخدامه فى مصانع مصر أو تصديرها إلى الدول المستخدمة للتكنولوجيا، وهذا سيوفر 20 دولار من تكلفة كل طن عن المستورد من التركيز فوق 67% والذي يستخدم في المصانع المصرية.

جدير بالذكر فإن المشروع بغرض تخفيض التكلفة والحفاظ على ثروة طبيعية نادرة، وتمت الموافقة عليه من لجنة الاستثمار المركزية في الشركة القابضة للصناعات المعدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2020، ومن مجلس إدارة الشركة القابضة في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2020 .