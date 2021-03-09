وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الثلاثاء، أنه فى 29 نوفمبر من العام الماضى، وافق الفاتيكان على ضريح هيمى كموقع رسمى للحج الدولى واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات لإعلانه.. مشيرة إلى أن أرض استشهاد هيمى المقدسة هى الموقع الذى دُفن فيه حوالى 2,000 كاثوليكى فى المنطقة الوسطى أحياء أثناء اضطهاد جماعى للكاثوليك الكوريين من قبل مملكة جوسون (1392-1910) بين 1866 و1882.



وأوضحت أنه تم إنشاء برج تذكارى يبلغ ارتفاعه 16 مترا لإحياء ذكرى الشهداء المجهولين وهناك سجلات لـ 132 كاثوليكيا كوريا فقط استشهدوا بأسمائهم أو أسماء المعمودية لهم، وأصبح ضريح هيمى ثانى موقع حج دولى رسمى فى البلاد يعلنه الفاتيكان بعد طرق الحج الكاثوليكية فى سول والثالث من نوعه فى آسيا.

وتشمل مواقع الحج الدولية الرسمية الأخرى للفاتيكان ثلاثة أماكن تاريخية القدس وروما الإيطالية وسانتياجو الإسبانية و20 موقعا للظهورات المريمية فى جميع أنحاء العالم.