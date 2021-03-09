العسكريون الإيطاليون يصطفون فى طوابير لتلقى لقاح كورونا.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

اصطف عدد كبير من العسكريين الإيطاليين فى طوابير بمركز Cecchignola العسكري، في العاصمة روما، لتلقى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس الإثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز مئة ألف، فيما تكافح الحكومة لاحتواء موجة ثالثة من الإصابات.

وتعتبر إيطاليا هى سابع بلد فى العالم يصل إلى هذا العدد من الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا وبريطانيا.

وقالت وزارة الصحة، إن 318 توفوا بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة قبل 13 شهرا إلى 100103.

وسجلت إيطاليا نحو 13902 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 20765 أمس الأحد، ويُجرى عدد أقل من الفحوص في عطلات نهاية الأسبوع بالبلاد مما يعني عادة تراجع الأعداد المسجلة أيام الاثنين.

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: "نحن ندخل في الموجة الثالثة لكوفيد 19، وحسب المعطيات العلمية المتوفرة لدينا، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس الجاري، وهذا يدفعنا حتما إلى إجراءات أكثر تقييدًا لمحاولة وقف اتجاه العدوى".

وفى مقابلة مع صحيفة (أفّينيري) الفاتيكانية اليوم الثلاثاء، تحدث الوزير دي مايو عن حركة خمس نجوم أيضًا، مشيرًا إلى أنها “في مرحلة إعادة إطلاق كبيرة، وأنا متفائل جدًا، أرى كثيراً من الوحدة، وسنكون أبطالً الموقف السياسي في السنوات العشر القادمة".



القوات الإيطالية



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