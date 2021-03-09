اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:54 م
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الطيران الحربى العراقى يدمر وكرين لداعش بين ديالى وصلاح الدين

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:15 م
الطيران الحربى العراقى يدمر وكرين لداعش بين ديالى وصلاح الدين الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قصف الطيران الحربي العراقي اليوم الثلاثاء وكرين لتنظيم داعش الإرهابي بين محافظتي ديالي وصلاح الدين.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني عراقي قوله "إن الطيران الحربي، قصف، بناء على معلومات استخبارية، وكرين لداعش في حوض الميتة بين محافظتي ديالي وصلاح الدين"، مشيرا إلى أن حجم خسائر التنظيم البشرية والمادية لم تعرف حتى الآن.


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