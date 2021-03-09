"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة التحرش بطفلة المعادى

كتب وليد عبد السلام

أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بتعرض طفلة للتحرش، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة المعادى، وتدخل إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.



وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وحرر محضر بها، وعلى الفور تم إبلاغ المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة.



كما أكدت" السنباطي" أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق فى تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانونى والنفسى للطفلة.



ولفتت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروج على مبادئ وقيم المجتمع المصرى.



ووجهت السنباطى الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة.



وناشدت " السنباطي" المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال وذلك بالإبلاغ عن أى وقائع تشكل خطراً وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصرى والتى أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما فى وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال ألياتنا وهى خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.