اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:01 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 8 إصابات بكورونا و466 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:48 ص
الصين تسجل 8 إصابات بكورونا و466 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90002 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا. 
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 8 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع أربع حالات في سيتشوان وحالتين في كل من شنجهاي وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5099 حالة غادر منها 4926 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 
وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85186 شخصا، وأن 4543 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. 
وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 246 حالة منها 245 وافدة من الخارج. 
فى حين، أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 93 ألفا و263 حالة.

وأوضح المقر - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 427 إصابة عدوى محلية و19 إصابة وافدة من الخارج


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