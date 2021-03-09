اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف 5 فوائد للرضاعة الطبيعية: لبن الأم يحمى الطفل من الأمراض المزمنة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:00 ص
الصحة تكشف 5 فوائد للرضاعة الطبيعية: لبن الأم يحمى الطفل من الأمراض المزمنة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن توفير 20 مليون علبة ألبان شبيهة بلبن الأم، منها 1.5 مليون علبة لمرضى التمثيل الغذائى، مضيفة أنه تم توفير 5 ملايين عبوة ألبان كمخزون استراتيجى.
 
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن عجز فى الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأدوية الحيوية أو ألبان الأطفال بالصيدليات أو الأسواق، مُشددةً على توافر جميع الأدوية وألبان الأطفال بكافة المحافظات، وأن مخزونها الاستراتيجى مُطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.  
 
 
وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثانى في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.  

 


الصحة

لبن الام

الأطفال الرضع

الرضاعة الطبيعية

اليوم السابع بلس

فوائد الرضاعة الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة