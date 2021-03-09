"الشباب" تطلق رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ لأبناء محافظات القاهرة الكبرى والدقهلية

كتبت ياسمين يحيى

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق رحلات "اعرف بلدك" إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس 2021، لأبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) لعدد 120 مشارك ولمحافظة الدقهلية لعدد 40 مشارك.

تتضمن فعاليات الرحلة برنامج ثقافي، برنامج سياحي وترفيهي، دورات تنمية بشرية أنشطة رياضية، لقاءات ثقافية، لقاءات دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء، وندوات توعية.

شروط الاشتراك بالرحلة:

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالي، رسم الاشتراك 600 جنيه من كل مشارك، التجمع من أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة في تمام الساعة الواحدة صباحاً يوم 14 / 3 / 2021 للقاهرة الكبرى.

- التجمع أمام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لمحافظة الدقهلية يوم ١٤ مارس ٢٠٢١.

- المرحلة السنية: من 18 - 40 ويمنع نهائياً اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

كيفية الاشتراك بالرحلة:

أولاً: يقوم الشاب بتسجيل بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني ( بوابة مصر للشباب والرياضة )

ثانياً: يتوجه لمديرية الشباب والرياضة طبقاً لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي ويقوم تسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " (علماً بأن الأولوية لأسبقية الدفع وليس التسجيل).

تعليمات هامة للمشاركين:

- يمنع التبديل نهائياً، أو استرداد المبلغ.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم ترحيل المشارك فوراً دون استراد مبلغ الاشتراك.

- الإقامة والإعاشة بفندق تيوليب إن شرم الشيخ.

- الانتقالات ذهاباً وعودة (أتوبيسات مكيفة).

- يتحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

- يرجي العلم أنه يتم الإعلان عـــن الرحلات وفتح باب الحجز للرحلات أمام الشباب من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة (بوابة مصر للشباب والرياضة).