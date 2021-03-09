السيناتور الجمهورى جيمز ريش: واشنطن تظل ملتزمة بحماية السعودية

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهورى جيمز ريش، إن الولايات المتحدة الأمريكية تظل ملتزمة بحماية المملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

يأتى هذا بعدما طالب 140 نائبا من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على السعى إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران، ودعت رسالة النواب الأمريكيين الرئيس الأمريكى، لاتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووى والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفى وقت سابق، قال الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إنه مع إيران يصعب تقييم الأنشطة الموجهة بقرار مركزى وتلك التى يقوم بها الوكلاء دون توجيه مباشر، وفقا لمصادر إعلامية.