السكة الحديد تؤجل تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل محطاتها

كتب ــ رضا حبيشى

كشفت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد تأجيل البدء فى مشروع تركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج المحطات لأجل غير مسمى بعدما كان مخطط البدء فى أعمال تركيبها مع بداية يناير الماضى، وذلك بسبب استمرار التنسيق والمفاوضات وإجراءات التعاقد مع الشركة المصرية التى ستقوم بتوريد وتركيب هذه الماكينات.



وقالت المصادر لـ "اليوم السابع"، إن المشروع ما زال قائما ولم يتم إلغاؤه، وجارى الاتفاق مع الشركة المصرية التى تم الاستقرار على اختيارها للقيام بتنفيذ هذا المشروع على موعد البدء فى أعمال تركيب البوابات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الهيئة ستبدأ بـ 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى تشمل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية.



وأضافت المصادر، أن المشروع سيشمل فى المرحلة الثانية 16 محطة رئيسية على رأسها محطات طنطا والمنيا وبنى سويف وأسيوط ونجع حمادى وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، على أن يتم تعميمه تباعا على باقى المحطات من أجل إحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة "التزويغ" من التذاكر.



وأوضحت المصادر، أن البدء فى تنفيذ المشروع سيكون بالمحطات الأكثر كثافة مثل محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، حيث سيتم تركيب البوابات على مداخل ومخارج أرصفتها ضمن المرحلة الأولى من المشروع باعتبارها الأكثر كثافة ركاب على مستوى محطات الجمهورية.



وأكدت المصادر، أن هذه البوابات ستمنع عبور أى راكب فى اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجز تذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو ابليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت، حيث ستكون مماثلة للبوابات الإلكترونية الموجودة بمحطات مترو الأنفاق.



وتشرف على تنفيذ هذا المشروع لجنة مشتركة مشكلة من وزارة النقل والسكة الحديد والمترو، حيث قام مكتب استشاري عالمى بمراجعة مواصفات هذه البوابات قبل طرح اسناد تركيب هذه البوابات على إحدى الشركات المصرية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع اللجنة الفنية المشكلة لمواجهة ظاهرة التهرب من التذاكر.



وتسعى هيئة السكة الحديد إلى تكرار ونقل تجربة البوابات الإلكترونية الموجودة بمحطات المترو إلى محطات السكة الحديد.، حيث سيكون بإمكان هذه البوابات قراءة تذاكر القطارات العادية والقطارات المكيفة معا، كما أنها ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية البنكية.



وكانت مصادر مسئولة أكدت فى تصريحات سابقة، أن عبور البوابات التى تخطط هيئة السكة الحديد لتركيبها سيكون باستخدام التذاكر سواء تذاكر القطارات العادية أو القطارات المكيفة، بجانب استخدام البطاقات الائتمانية حيث سيتم خصم قيمة الرحلة من الركاب من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة مباشرة بدون شراء تذاكر من شبابيك الحجز بالمحطات أو حتى عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة أو ابليكشن الحجز المتاح على الموبايلات، حيث سيتم خصم قيمة الرحلة من البطاقة الائتمانية من خلال تسجيل الدخول والخروج بالبوابات الإلكترونية التى سيتم تركيبها على مداخل أرصفة المحطات.



ولفتت المصادر، إلى أن البوابات التى سيتم شراؤها وتركيبها على مداخل أرصفة المحطات ستتمتع بتكنولوجيا تسمح لها قراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا بما يسمح فقط لحاملى التذاكر بعبور هذه البوابات سواء كانت تذاكر القطارات المكيفة أو العادية بنوعيها المميزة والمطورة، مشيرة إلى أنه سيتم ربط البوابات الإلكترونية بأجهزة تقرأ التذاكر العادية والمكيفة ويتم التعرف على التذاكر التى يتم شراؤها من شبابيك الحجز بالمحطات أو أى وسيلة دفع إلكترونى والركاب الحاملين للتذاكر الذين يعبرون فعليا البوابات وكذلك الذين يحملون تذاكر ولم يعبروا من هذه البوابات، وكذلك من عبر باستخدام بطاقة ائتمانية فى حالة تطبيق مقترحها.









