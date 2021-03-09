السجن 10 سنوات لسائق بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر الأفيون بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة سائق بمركز ديرب نجم، لقيادته السيارة تحت تأثير مخدر الأفيون، بالسجن 10 سنوات غيابيا، وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 39689 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد باشتباه المقدم محمد الصادق، بإدارة مرور الشرقية، أثناء التواجد بحملة مرورية، فى "سمير ي ع" 23 سنة سائق، مقيم مركز ديرب نجم، لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر، وأجرى التحاليل الطبية التى أكدت إيجابية العينة وتعاطيه مخدر الأفيون، وأقر المتهم بتعاطي المخدر.

تم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.