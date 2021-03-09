السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة فى قرية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل استدرج طفلة وهتك عرضها بإحدى قرى محافظة الشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 17476 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بلاغا من أسرة الطفلة تتهم فيه "س ل أ" 55 سنة عامل مقيم مركز الزقازيق، باستدراج الطفلة والتعدى عليها جنسيا، وعندما تألمت وصرخت تركها خوفا من الفضيحة.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، إلى صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم، نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.