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الرئيس السيسي يلتقي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:57 م
الرئيس السيسي يلتقي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً موسعاً بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، والتي تأتی تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم. 
 
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر، وقد وجه الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وامنها واستقراره.

السيسي

يوم الشهيذ

القوات المسلحة

اليوم السابع بلس

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