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الرئيس السيسى يشاهد فقرة خاصة "فى حب مصر" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:40 ص
الرئيس السيسى يشاهد فقرة خاصة "فى حب مصر" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت الندوة الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة خاصة بعنوان "في حب مصر"، والذى يستعرض تضحيات أبطال مصر، الذين شاركوا فى الدفاع عن مصر، وتعرضوا لإصابات كبيرة خلال دفاعهم عن الوطن، وأصروا على استكمال دورهم مثل البطل نقيب جورج لطفى.

وتطرقت فقرة "فى حب مصر"، إلى تضحيات شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، مثل الدكتور محمود سامى أحد أبطال مواجهة فيروس كورونا وغيرهم من الأطباء.

تأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .

 

 


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