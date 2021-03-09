الرئيس السيسى يحمل ابنة الدكتور أبو غنيمة شهيد كورونا فى الاحتفال بيوم الشهيد

إبراهيم حسان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم الشهيد الدكتور أحمد ماضى إبراهيم يوسف أبو غنيمة، الذى توفى أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، وكانت آخر كلماته "وصيتي إليك يا الله أطفالى الضعفاء الذين لم أفرح بهم"، وحضرت التكريم نهلة أبو غنيمة زوجة الطبيب الشهيد.

وفى لفتة إنسانية، قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جبين ابنتى الطبيب الشهيد وحمل الطفلة الصغرى على كتفه.

جاء ذلك ضمن تكريم شهداء الوطن بالندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، حيث يكرم الرئيس السيسى عددا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.