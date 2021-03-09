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الرئيس السيسى يبكى متأثرا خلال عرض فيلم "سيرة الشهداء" بالندوة التثقيفية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:54 ص
الرئيس السيسى يبكى متأثرا خلال عرض فيلم "سيرة الشهداء" بالندوة التثقيفية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى - محمد عبد العظيم

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تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، حيث بكى الرئيس، أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلى بعنوان "سيرة الشهداء"، والذى يستعرض بعض ملامح حياة شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم، ويتضمن شهادات من أهالى الشهداء.  

تأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .

 

 


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