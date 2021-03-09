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الدكتورة رانيا المشاط: تمويلات تنموية تعزز تمكين المرأة فى مختلف القطاعات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:20 ص
الدكتورة رانيا المشاط: تمويلات تنموية تعزز تمكين المرأة فى مختلف القطاعات رانيا المشاط
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولى، أبرمت مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها فى الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، فى مختلف القطاعات التنموية.
 
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن التمويلات التنموية التى تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي وزيرة التعاون الدولى.
 
 
 

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