الداخلية تضبط 200 طن بترول خام سرقها لصوص من خط بالسويس.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو نجاح الداخلية فى ضبط 200 طن بترول خام محملة على 4 سيارات نقل عقب سرقتها من خط بترول فى السويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادى حجول تحت إشراف قطاع الأمن العام، من ضبط "2 سيارة نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول" قيادة "سائقين، مقيمان بمحافظة الدقهلية" حال خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير / مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول، واعترفا بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية لعدد 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.

وبتمشيط المنطقة، تم ضبط سيارتين أخرتين نقل فنطاس مُحملتين بـ 100 طن خام بترول وفر قائديها هاربين، كما أكدت المعلومات والتحريات التى أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام، أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس)، وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، فتم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة، وجارى إجراء الصيانة بمعرفتها للخط بمنطقة الواقعة .