الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثورى الإيرانى

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين بالحرس الثوري الإيرانى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل مطالبة الحكومة الإيرانية بمعاملة شعبها باحترام وكرامة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة المسؤولين الإيرانيين على الانتهاكات الحقوقية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن رصد 7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب الذي ترعاه طهران من أموال إيرانية صادرتها واشنطن، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات احتيالية لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم.

وقال مساعد المدعى العام الأمريكى بالإنابة ديفيد بيرنز، إن الأموال المصادرة اليوم كانت مخصصة لفائدة الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأمريكية ضد إيران.