الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية _ إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة بالدور السابع بعقار فى شارع الإنتاج من شارع كريستال عصفور، بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور السابع بعقار بشارع الإنتاج من شارع كريستال عصفور بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة.

على الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران بفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضى و6 أدوار علوية، حيث نشب الحريق بالدور الحريق بغرفة والانترية بالشقة، دون خسائر بالأوراح وتحرر محضر بالواقعة.

آثار الحريق



العقار الذى نشب به الحريق



تلفيات خلفها الحريق