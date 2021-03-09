نفت الحكومة ما تردد من أبناء عن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض.
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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