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الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:38 م
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الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض ‏

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:37 م
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض ‏ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أبناء عن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض.‏
 
 

ارتفاع الاسعار

اسعار الارز

الحكومة

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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