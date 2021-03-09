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الحكومة تعلن شن حملات تفتيش دورية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:07 م
الحكومة تعلن شن حملات تفتيش دورية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار سلع تموينية - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التموينى، ‏نتيجة لقلة المعروض، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت  الوزارة، ‏أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية، مع توافر مخزون ‏استراتيجي منه، كما يوجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على ‏كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.‏
 
ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى ‏شركتى الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
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ارتفاع الاسعار

اسعار الارز

الحكومة

مصطفى مدبولى

المركز الاعلامى

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