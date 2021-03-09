اليوم السابع
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التعليم تعلن عدد أسئلة امتحان الدين وزمن الإجابة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:00 ص
التعليم تعلن عدد أسئلة امتحان الدين وزمن الإجابة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط اختبار مادة التربية الدينية لطلاب الصف الثالث الإعدادى حيث تُعقد امتحانات مادة التربية الدينية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات ـ منهج كامل ـ طبقاً لجدول كل مديرية (تدرج بجدول الصف الثالث الإعدادي الذى يُعد بمعرفة المديرية) بواقع (15 سؤالا) نوعية الاختيار من متعدد وفى زمن قدرة (60 دقيقة).

وبالنسبة  لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى يُعقد امتحان مادة التربية الدينية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والدولية في نهاية الفصل الدراسي الثاني ـ منهج كامل ورقة منفصلة ـ مع امتحان شهر مايو، بواقع (15 سؤالا) نوعية اختيار من متعدد وفى زمن قدرة (60 دقيقة).

 وأشارت الوزارة إلى أن اختبار الفصل الدراسي الثاني فى مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية،  تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية) لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الاعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.


 


التربية والتعليم

امتحان التربية الدينية

التقييم فى التربية الدينية

امتحان الدين

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