اليوم السابع
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التعليم تبدأ عرض مناهج الفصل الدراسى الثانى على القنوات التعليمية وبنك المعرفة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:51 ص
التعليم تبدأ عرض مناهج الفصل الدراسى الثانى على القنوات التعليمية وبنك المعرفة امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية المواد داخل المجموع) للفصل الدراسى الثانى على القنوات التعليمية، للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فى الفترة من يوم الأحد الماضى، وحتى السبت 13 مارس، كما وجهت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية بمتابعة المناهج الدراسية عبر المنصة التعليمية على بنك المعرفة.

وأعلنت الوزارة طرق تقييم الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى المدارس الرسمية والخاصة والدولى، وتُعقد 3 اختبارات ورقية مجمعة فى شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.
 

يُعقد الامتحان الشهرى فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهى ولا يدرج فى امتحانات الشهور التالية.
يُعقد امتحان مادة التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسى الثانى بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021


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