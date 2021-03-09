التجهيز لمشروعات جديدة للمياه بشمال سيناء .. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

تسعد شركة المياه بشمال سيناء، لتنفيذ مشروعات مياه جديدة، بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء .

وأعلنت شركة مياه شمال سيناء، وفق بيان اليوم، الثلاثاء، أن اللواء مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقطاع شمال سيناء، والمهندس محمد عبد العال، رئيس قطاع المشروعات، قاما بتفقد موقع خزانات حي الغزلان بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، استعداداً لرفع كفاءة الموقع وإنشاء خزان أرضى سعة 2000م3/ يوم لتحقيق طفرة فى نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف البيان، أن حي الغزلان يمثل ثلث الكثافة السكانية بمدينة بئر العبد، وتشتمل دراسة رفع كفاءة موقع خدمات المياه على إنشاء عنبر طلمبات، ومبني خدمة عملاء، ومبني إدارى، ورفع كفاءة 2 خزان أرضى و1 خزان علوى.