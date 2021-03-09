البنتاجون: لم نقرر بعد سحب قواتنا من أفغانستان

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان في ظل اقتراب الموعد المقرر لذلك في مايو المقبل.

وقال جون كيربي المتحدث الصحفي باسم وزارة الدفاع الأمريكية إنه رغم اقتراب الموعد المقرر ، فإنه من غير الممكن الجزم بخطة محددة بشأن الانسحاب لأنه لم يتخذ فيه قرار بعد".

وكانت الولايات المتحدة قد خاضت في فبراير من العام الماضي اتفاقا مع جماعة طالبان كان يستهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وخفض القوات الأمريكية من 13 ألف جندي إلى 8600 جندي بحلول منتصف يوليو الماضي.

وفي مايو من عام 2021 ، ستغادر جميع القوات الأجنبية أفغانستان التي بها حاليا 2500 جندي أمريكي.

وقد ربط لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي خفض القوات الأمريكية من أفغانستان بوقف عمليات العنف في البلاد.