الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابى مطلوب للقضاء فى ديالى

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين في محافظة ديالي.
وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه "استمرارا للضغط على فلول تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بقرية البردية في خان بني سعد بمحافظة ديالي".
وأشارت إلى أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابى مطلوب للقضاء فى ديالىالثلاثاء، 09 مارس 2021 09:05 م
الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
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ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين في محافظة ديالي.
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