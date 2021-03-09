الأقصر تنتظر أكبر مشروع سكنى إدارى تجارى بمدينة أرمنت.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لإقامة أكبر مشروع سكنى إدارى تجارى بمدينة أرمنت، حيث اجتمع العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت بأعضاء الإدارة الهندسية ببنك التعمير والإسكان لمراجعة آخر المستجدات للبروتوكول والرسومات الهندسية قبل تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إدارى تجارى داخل مدينة أرمنت وهو المشروع الذى توقف منذ عام 1982م، حيث تم إزالة جميع العقبات لإستئناف العمل بالمشروع.

وأبدى عاشور، وفق بيان اليوم الثلاثاء، بعض الملحوظات على الرسومات الهندسية وطلب تعديل بندين بالبروتوكول حتى يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، حيث وتعود الواقعة إلى أنه بعد أن تم إبرام عقد إنشاء وحدات سكنية مع تقرير حق الإنتفاع بالأرض بين كل من محافظ قنا ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتاريخ الثلاثاء الموافق 9/11/1982م (وما اشتمل عليه من بنود)، وتوقف العمل بالمشروع، وما تلا ذلك من قرارات ومكاتبات وإنذارات واجتماعات متبادلة بين قيادات محافظة الأقصر وقيادات بنك التعمير والإسكان لإزالة جميع العقبات التى أوقفت المشروع وإيجاد حلول سريعة لتحقيق استفادة عظمى لمواطنى مدينة أرمنت .

وأضاف عاشور، أن المقترح الذى تقدم به لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة، وذلك بدلاً من إقامة المشروع على مساحة 4700م2 والاستفادة من 6700م2 فقط، وأن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة 4700م2 مع الاستفادة بمساحة تصل إلى أكثر من 19500م2 أى بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاث أضعاف ونصف مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة، مؤكدا أن البنك قام بعمل التصميمات الابتدائية بناء على رؤية مجلس مدينة أرمنت وإرسال المقترح الذى تم عمل بعض التعديلات عليه وإرساله إلى البنك مرة أخرى، وجارٍ الآن أعمال الرفع المساحى بواسطة بنك التعمير والإسكان للبدء فى تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إدارى تجارى داخل مدينة أرمنت .

وأثنى عاشور، على الدعم الكامل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لإعادة المشروع للنور فى ظل توجهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول غير نمطية وذلك لصالح المواطن.



جانب من اللقاء خلال تنفيذ المشروع فى أرمنت