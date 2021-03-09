الأسبوع العالمي للجلوكوما .. تعرف على مرض المياه الزرقاء في العين والأعراض

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم بالأسبوع العالمي للجلوكوما، أو المياه الزرقاء في العين، الذي يستمر حتى يوم 13 مارس الجاري، وهي مبادرة عالمية من الجمعية العالمية للمياه الزرقاء، ومرض الجلوكوما عبارة عن مجموعة من الحالات المزمنة التي تؤدي إلى تلف تدريجي للعصب البصري الذي يربط شبكية العين بالدماغ، ما يؤدي إلى فقدان البصر تدريجيًا، في هذا التقرير نتعرف على مرض الجلوكوما وأعراضه ومضاعفاته، بحسب موقع "Medicine net".



الجلوكوما

ما هو مرض الجلوكوما؟

الجلوكوما هو مرض يصيب العصب الرئيسي للرؤية ويسمى العصب البصري، يستقبل العصب البصري نبضات عصبية متولدة من الضوء من شبكية العين وينقلها إلى الدماغ، حيث نتعرف على تلك الإشارات الكهربائية على أنها رؤية.

يتميز الجلوكوما بنمط معين من التلف التدريجي للعصب البصري والذي يبدأ بشكل عام بفقدان طفيف للرؤية الجانبية (الرؤية المحيطية).

إذا لم يتم تشخيص الجلوكوما وعلاجه، فقد يتطور إلى فقدان الرؤية المركزية والعمى.

عادةً ما يرتبط الجلوكوما، ولكن ليس دائمًا، بارتفاع الضغط في العين (ضغط العين) بشكل عام ، يؤدي ارتفاع ضغط العين إلى تلف العصب البصري في بعض الحالات ، قد تحدث الجلوكوما في وجود ضغط طبيعي للعين. يُعتقد أن هذا النوع من الجلوكوما ناتج عن سوء تنظيم تدفق الدم إلى العصب البصري.



الجلوكوما

ما مدى شيوع مرض الجلوكوما؟

في جميع أنحاء العالم، يعتبر الجلوكوما السبب الرئيسي الثاني للعمى الذي لا يمكن علاجه في الواقع، هناك ما يصل إلى 6 ملايين شخص مصاب بالعمى في كلتا العينين من هذا المرض.

في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لأحد التقديرات، يعاني أكثر من 3 ملايين شخص من الجلوكوما، ما يصل إلى نصف هؤلاء المصابين بالزرق قد لا يعرفون أنهم مصابون بالمرض.

السبب في عدم إدراكهم لوجود المرض هو أن الجلوكوما لا تسبب أعراضًا في البداية، وعادة ما لا يتم التعرف على فقدان الرؤية الجانبية (الرؤية المحيطية).

س: ما هي أعراض وعلامات الجلوكوما؟

المرضى الذين يعانون من الجلوكوما مفتوح الزاوية وزرق انسداد الزاوية المزمن بشكل عام ليس لديهم أعراض في وقت مبكر من مسار المرض.

لا يعد فقدان المجال البصري (فقدان الرؤية الجانبية) من الأعراض حتى وقت متأخر من مسار المرض.

نادرًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من مستويات متذبذبة من ضغط العين من ضبابية في الرؤية ويرون هالات حول الأضواء، خاصة في الصباح.

من ناحية أخرى، غالبًا ما تكون أعراض انسداد الزاوية الحاد شديدة للغاية مع الظهور السريع لألم شديد في العين والصداع والغثيان والقيء وتشوش الرؤية.

في بعض الأحيان، يتجاوز الغثيان والقيء الأعراض العينية إلى الحد الذي لا يؤخذ في الاعتبار السبب العيني عند محاولة إجراء التشخيص.

قد تبدو عيون المرضى الذين يعانون من الجلوكوما مفتوح الزاوية أو الجلوكوما انسداد الزاوية المزمن طبيعية في المرآة أو للعائلة أو الأصدقاء.

يصاب بعض المرضى باحمرار طفيف في العيون بسبب الاستخدام المزمن لقطرات العين.

قد يجد طبيب العيون، عند فحص المريض، ارتفاع ضغط العين، أو تشوهات العصب البصري، أو فقدان المجال البصري بالإضافة إلى علامات أخرى أقل شيوعًا.

ستظهر عيون المرضى الذين يعانون من زرق انسداد الزاوية الحاد باللون الأحمر، وقد تكون حدقة العين كبيرة وغير متفاعلة مع الضوء.

قد تبدو القرنية غائمة للعين المجردة. سيجد طبيب العيون عادةً انخفاضًا في حدة البصر، وتورم القرنية ، وارتفاع ضغط العين.